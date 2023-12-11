阿根廷新總統米萊宣誓就職 警告須以痛苦政策解決經濟危機
撰文：蕭通
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阿根廷極右派的米萊（Javier Milei）12月10日宣誓就職總統，開啟為期4年任期。他在演說中稱，上一任政府走上惡性通脹的道路，新政府將盡一切努力避免同樣災難。 但他警告，只有劇烈和痛苦的財政政策，才能解決該國數十年來最嚴重的經濟危機。雖然他指經濟短期內會惡化，沒有其他選擇，但現場支持者仍報以歡呼。
阿根廷的通貨膨脹率已逼200%。53歲的米萊在演講中警告稱，如果不加以抑制，通貨膨脹率每年可能達到15,000%，他承諾竭盡全力消除通貨膨脹。米萊團隊的消息人士稱，預計米萊將在未來兩、三天制定更詳細的經濟計劃。
新一屆政府也在同日正式就職，成員包括1名內閣首席部長和9名部長。
另外，阿根廷新任最高氣候外交官Marcia Levaggi10日表示，在新總統米萊領導下，阿根廷將繼續參與《巴黎氣候變遷協定》，儘管米萊過去曾稱全球暖化是一個騙局。
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