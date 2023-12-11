澳洲將收緊留學生等移民政策　未來兩年接收量或減半

澳洲政府今日（11日）將發表新移民政策，將收緊針對留學生和部分低技術工作的簽證要求，當局希望未來兩年內移民人數減少一半，徹底改革目前崩潰的移民制度。



根據新政策，國際學生需要更高的英語測試成績，還有申請續簽、試圖延長逗留期限時亦將受到更嚴格的審查。此外，新政策還將終止允許學生延長在澳洲逗留時間的規定，也將為高技能工人設立新的專業簽證，處理時間縮短至一周，協助企業在與其他已開發經濟體的激烈競爭中招募到頂尖移民。

澳洲政府表示將每年對中層技術工人簽證（年收入超過7萬澳元，約36萬港元）政策進行調整，來確保申請者符合國家需要的「核心」技能，預期調整後一年內通過此簽證入境的人數將減少約2.5萬人。

受新冠疫情影響，澳洲邊境管制一度變得十分嚴格，許多外國學生和勞工有近兩年無法入境。去年，當局為協助主要企業招募員工增加了年度移民人數以填補短缺。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上周表示，該國移民數量需要恢復到一個「可持續的水平」。

澳洲是目前世界上勞動力最為緊張的國家之一，工黨政府長期依賴移民供應人力所需，致力加快高技術工人的入境速度，並為他們獲得永久居留權鋪路。不過，這同時引發移民工和留學生湧入，令國內租房市場壓力增大等問題。

此前，澳洲淨移民人數預計將在2022至23年度達到創紀錄的51萬人，該數字預期將在2024至25年和2025至26年下降到約25萬。