日本兒童呼吸道感染個案數量達10年高　育兒機構：情況異常

多種傳染病正在日本同時爆發。兒童容易感染的疾病如季節性流感正在日本流行，多間學校已因此停課；咽喉結膜熱與A型鏈球菌感染也在活躍傳播，確診個案也創10年新高。有專家稱現在的情況可說是異常。



日本厚生勞動省先前公布11月27日至12月3日季節性流感確診個案數字，平均每間醫療機構為26.72宗。全國有4,690個設施關閉或停課。

日本國立感染症研究所的統計數字顯示，11月20日至26日到醫療機構就醫的病人當中，平均每間有3.54人是因為咽喉結膜熱，另外有3.86人是因為A型鏈球菌感染，兩者確診個案到達近10年來最高水平。

在東京首都圈提供上門照顧患病兒童服務的非牟利組織「佛羅倫斯」（フローレンス）稱，近期的預約人數有明顯增加，只能處理其中70%至90%個案。

組織提供服務已近20年，它稱現在是多種傳染病爆發，過去歷數據已無參考價值。組織的病童保育業務經理三枝美穗稱，如今的情況是異常。

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