COP28｜新決議草案避談化石燃料　聯合國秘書長促彌合巨大差距

正在杜拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28），12月11日公布新的決議草案，文本提到各國減少溫室氣體排放的多種選擇，但未提到多個國家要求、但備受爭議的「逐步淘汰」化石燃料。有歐洲外交官批評，新文本內容虛弱，淪為「可以隨意點菜的菜單」。



大會經過接近兩周談判，反映出國際在化石燃料的未來地位存在深刻分歧。路透社引述消息人士稱，主辦國阿聯酋受到產油大國沙特阿拉伯的壓力，要求其從文本中刪除對化石燃料的任何提及。

不過，大會主席賈比爾（Sultan Al Jaber） 仍敦促參加會議的近200個國家加倍努力，在會議12日閉幕前敲定協議，稱他們「仍有許多工作要做」，直言仍希望你實現最高的目標，包括在化石燃料方面。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日表示，能否達成「逐步淘汰」化石燃料的協議，是決定大會成功與否的一個核心基準。他指出，與會成員仍有巨大差距需要彌合，各方需兼顧氣候雄心和公平，發達國家應履行所有承諾。

2023年12月11日，《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）正在杜拜舉行，環保人士在場外抗議，要求淘汰化石燃料。（Reuters）

新草案提減排八選項 太平洋島國形容「新刑令」

根據新的決議草案，提出各國「可以」減少排放的八個選項，包括：「以公平、有序和平等的方式，減少化石燃料的消費和生產，以便在2050年前後實現淨零排放」，其他行動包括到2030年將再生能源容量增加兩倍、「迅速逐步淘汰『未減量』煤炭」等。

加拿大環境部長吉爾博（Steven Guilbeault）表示，石油出口國組織（OPEC）反對逐步淘汰化石燃料的協議。已受到海平面上升影響的太平洋島國薩摩亞和馬紹爾群島，與會代表均指草案是一份「死刑令」。