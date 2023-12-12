習近平訪越南　阮富仲主席府廣場舉辦歡迎儀式

新華社報道，中國國家主席習近平12月12日中午抵達越南河內，正式開始為期兩天的國事訪問。12日下午，習近平將出席越共中央總書記阮富仲在主席府廣場舉行的歡迎儀式。



習近平乘坐專機抵達時，越南總理范明政，越共中央政治局委員、中央書記處書記、中央內政部部長潘庭濯，越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠等越南黨政領導人和地方代表在舷梯旁熱情迎接。

另有越南青年向習近平和夫人彭麗媛獻花。

習近平發表書面講話，代表中國共產黨、中國政府、中國人民，向兄弟的越南共產黨、越南政府、越南人民致以誠摯問候和良好祝願。

他指出，越南是亞洲重要國家和東盟重要成員國。近年來，在越南共產黨領導下，越南人民積極探索符合本國國情的發展道路，全面推進革新事業，國際和地區影響力與日俱增。中越兩國山水相連，傳統友誼源遠流長。兩國老一輩領導人親手締造和培育的中越友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方把對越關係放在周邊外交的優先方向。

習近平訪越南：當地時間2023年12月12日中午，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機抵達河內。他應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，對越南進行國事訪問。（新華社）

習近平期待以這次訪問為契機，同越南領導就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

而在習近平出訪前，中國外交部11日表示，中國和越南都是社會主義國家，都在推進符合各自國情的改革和革新事業，兩國加強團結友好，深化互利合作，符合雙方的共同利益，也有利於維護地區乃至世界的和平穩定與繁榮。

外交部亦指中越兩國都非常重視習近平今次訪越，認為志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，雙方提升關係新定位是順應大勢、水到渠成。站在新的歷史起點，雙方將按照高層的共識，不忘傳統友好初心，牢記共同的理想和使命，發展好中越全面戰略合作夥伴關係。