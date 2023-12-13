中國將獻議「無償援助」為越南與建跨境鐵路

中國國家主席習近平12月12日開始進行為期2天的國事訪問。路透社12日取得相關協議，稱雙方簽訂數碼經濟合作備忘錄，同意在資訊科技、通訊以及數碼轉型方面合作。此外中越將設立熱線，共同處理漁業事件。



越南《青年報》（Tuoi Tre）11日的報道發布專訪中國駐越南大使熊波的內容，他稱中國準備向越南提供資金，以促進從雲南省會昆明到越南第三大城市海防的鐵路建設，以及從中國南部到河內的其他交通連接。

熊波在報道中說，那會是「無償援助」。

路透社報道稱，如果中國的獻議得以落實，對越南這個傳統上不太願意接受貸款的國家來說，是對中國的重要讓步。北京此舉可確保在中美競爭中，繼續保持對河內的影響力。

西方國家也在拉攏越南，例如在基礎設施方面向越南提供貸款。西方國家通過「公平能源轉型夥伴關係」，提供150億美元協助越南推動能源轉型。

路透社12月初稱，中越兩國正在商討對越南有欠發達的鐵路系統進行升級。這條鐵路將穿過越南最大的稀土礦藏地區。

熊波也提到，數碼互聯互通是中越加強合作的重點工作之一。「我們兩國要加強海陸空和互聯網的互聯互通。」

外交官、官員和越南專家稱，數碼互聯互通意味着將越南納入中國的「數碼絲綢之路」。

一名外交官說，增設海底電纜可能列入討論。

越南也計劃建設5G網絡，這是中國電訊巨頭華為所擅長的基礎建設。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎洪和指出，目前還不清楚越南對中國的獻議有多大的接受度，因為在戰略項目上，越南仍須考慮國家安全問題，畢竟越南和中國在南中國海存在領土糾紛。

習近平訪越南：當地時間2023年12月12日中午，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機抵達河內。他應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，對越南進行國事訪問。（新華社）

習近平12日在河內與越共中央總書記阮富仲舉行會談時表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方向。

習近平表示，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水平不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。他指中方堅定支持越南繼續推進社會主義建設事業。

他說：「相信在以總書記同志為首的越共中央堅強領導下，越南黨和政府一定能順利完成越共十三大提出的各項任務，為實現越南建黨建國『兩個一百年』奮鬥目標奠定堅實基礎。」

他指：「着眼為國家謀發展、為人民謀幸福、為人類謀進步，我願同總書記同志一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在加深中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。」

習近平稱，中方相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將日益行穩致遠，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。