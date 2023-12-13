COP28達成歷史性協議　最終文本草稿首提「過渡使用其他燃料」

《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）協議最終文本中草稿沒使用「逐步淘汰」（phase out）一詞，而是告訴各國須從未來10年開始從化石燃料過渡到使用其他能源。



在此之前，COP28主席團12月13日早上發布COP28最終氣候協議的擬議文本，協議中首次呼籲全球，「逐步放棄化石燃料」。這是近30年來的氣候變化談判中，首次在協議中提到化石燃料。

於當地時間星期三上午9時前後（香港時間星期三下午1時前後）公布的公報草案，包含對放棄最骯髒能源的更強有力措辭，這與各國希望在本世紀中葉實現氣候中和的目標是相一致的。

彭博社指沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒-阿齊茲・本・薩勒曼（Abdulaziz bin Salman）12日晚間曾到訪COP28主席辦公室。如沙特和其他產油國都同意協議中的這一措辭，那將表示本屆COP28會議很快就會落幕。

COP28原定在12日閉幕，但因終版草案文本沒有提到逐步淘汰化石燃料的措辭，引發強烈批評。這是100多個國家要求在協議中提及的內容。COP28大會因此加時進行談判。

擔任COP28主辦國的阿拉伯聯合酋長國，在加時談判中最後草擬的這份新協議，旨在反映出席杜拜大會的近200個國家的共識。

各國部長將在13日晚較晚時召開會議，討論最終氣候協議的擬議文本。