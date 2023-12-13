習近平結束訪越行程　與阮富仲夫婦話別

中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛在12月13日下午結束對越南進行國事訪問，在啟程回國之前，兩人與越共中央總書記阮富仲和夫人吳氏敏話別。



習近平13日繼續訪問越南行程，他13日早上先後前往瞻仰胡志明陵並獻花，與越南總理范明政及國會主席王庭惠會面。

習近平與范明政會面時指出，當前，中越關係持續向好發展。昨天，他同阮富仲總書記一道見證雙方簽署的合作文件，涵蓋了兩黨兩國合作的方方面面，充分說明中越關係的廣度和深度非同一般。他同阮富仲總書記一道宣佈構建具有戰略意義的中越命運共同體，開啟了新時代中越關係新篇章，相信將為兩國人民帶來更大福祉，為地區和世界和平、穩定、發展作出積極貢獻。

中國國家主席習近平2023年12月13日繼續其第二天的訪問越南行程。習近平與越南總理范明政及國會主席王庭惠會面前，前往胡志明陵獻花。（Reuters）

范明政說：「您和夫人這次歷史性的訪問，是我們越南黨和人民最為期待的事件。越南堅持和一貫奉行一個中國政策，支持中國發展壯大，在國際社會中發揮日益重要的大國作用。我們大力支持習近平同志為地區乃至世界的和平、穩定、發展、合作提出的各項全球倡議。本着這個精神，越南政府將主動積極同中國國務院一道，深入貫徹、有效落實兩位總書記剛達成的重要共識，加強緊密配合，果斷實施，有效落實。」