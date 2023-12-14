普京記招「金句」：24萬俄軍在烏暫不需再動員 談與美復交3條件
撰文：許懿安
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以下是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月14日在莫斯科舉行的年度新聞發布會以及電話答問活動的一些要點：
談俄烏戰爭
當我們實現我們的目標時，就會有和平。讓我們回到（朝）這些目標（進發的路上）：它們沒有改變。我將提醒你我們當時談論的內容：烏克蘭的去納粹化、非軍事化、中立地位。
至於非軍事化，如他們不想達成協議，那麼我們就被迫採取其他措施，包括軍事的。或者我們將就某些條款達成協議。順帶一提，我們在伊斯坦堡的會談中就這些條款達成了一致。但後來這些協議被廢除了。但我們同意它們。還有其他可能性存在——要麼達成協議，要麼通過武力解決。這就是我們將努力的目標。
幾乎在整個前線，我們的武裝力量，可以謙虛地說，戰鬥陣地正在推進。幾乎每個人都處於積極的行動階段。我們的部隊的陣地正在全面推進
談與西方關係
（北約）無限的野心悄悄靠近向我們的邊境，（以及想）將烏克蘭帶入北約，這一切導致了這場悲劇。再加上頓巴斯過去8年的血腥事件——所有這些導致了我們現在正在經歷的悲劇。他們迫使我們採取這些行動……
美國所構想和組織的，歐洲則袖手旁觀，或和他們一起唱和。 那麼我們如何才能與他們建立關係呢？
當（美國）發生內部變化時，當他們開始尊重其他人、其他國家時，當他們開始尋求妥協而不是試圖透過制裁和軍事干預來解決問題時，那麼恢復全面的（俄美）關係的基本條件就具備了。到目前為止，這樣的條件還不具備，但我們已經做好準備。
會有第二次局部動員？
我們進行了局部動員，徵集了30萬人……這些人戰鬥得很好，真的很好。有俄羅斯14個加盟共和國的英雄。我認為有244,000人在特別軍事行動區……在那之後，我們展開一場運動，吸引人們自願與武裝部隊簽約。截至昨天晚上，我得知我們現已有48.6萬份合約。
準備拿起武器保衛祖國的人並沒減少。加上志願人士，應該有大約50萬人。迄今為止，沒有必要動員。
普京2023年6月13日稱俄羅斯目前不需要額外動員。俄羅斯國防部7月15日公布，俄羅斯2023年度春季徵兵工作已結束，被徵召進入俄羅斯聯邦武裝部隊和其他軍事組織服兵役合計14.7萬人。
普京2022年9月21號召進行局部動員，預計徵召30萬預備役軍人。當時曾有不少西方媒體報道俄羅斯人為避兵役外逃。
最重要的指標是經濟成長。預計年底GDP將成長3.5%——這是一個很好的指標，這意味着我們已經從去年的跌勢中恢復過來……並且我們已經邁出了相對認真的一步。
不幸的是，通貨膨脹率有所上升。到今年年底，預計通賬率將達到7.5%，甚至可能更高一點，達到8%，但央行和政府正在採取必要措施。