中國駐日本大使館：日本非問題當事國　勿進一步損害南海和平穩定

中國駐日本大使館12月14日表示，日本外務省13日發表新聞稿，在南海問題上散布指責中國、偏袒菲律賓的錯誤言論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。



中國駐日本大使館14日發文稱，黃岩島是中國固有領土，仁愛礁是中國南沙群島的一部份，中國對黃岩島及其附近海域、對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，近期菲律賓船隻不顧中方一再勸阻警告，執意沖闖中國黃岩島和仁愛礁附近海域，並以危險方式衝撞現場中國船隻，嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，中方依法採取必要措施，操作專業克制、合理合法。

文章指，南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動，日方拿着非法無效的南海仲裁案所謂裁決說事，在法律上是根本站不住腳的，需要強調的是，近期黃岩島、仁愛礁海域多次發生緊急事態，責任完全在於菲方違背自身承諾、違法侵權挑釁在先，導致局勢緊張升級的從來不是中方。

中方還表示，日本不是南海問題當事國，卻出於一己私利，對中方正當合法的海上維權執法行動說三道四，為菲方侵犯中國主權撐腰打氣，在涉海問題上搬弄是非，有關做法直接違反《聯合國憲章》宗旨和原則，加劇地區緊張局勢，需要提醒日方的是，日本有過侵佔中國西沙群島和南沙群島的不光彩歷史，更應反躬自省、謹言慎行，我們敦促日方立即停止攻擊抹黑中國，停止慫恿對立對抗，不要給南海和平穩定造成進一步損害，不要給中日關係改善發展帶來新的干擾。