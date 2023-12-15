以巴戰爭溢出風險升溫航道變凶險　美國官員：紅海第二艘貨船中彈

一名美國國防官員15日告訴美媒稱，從也門叛軍控制的地區發射的彈道導彈擊中位於紅海曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）附近的一艘由瑞士公司持有、懸掛利比里亞國旗的貨船。較早時有另一艘在紅海的船隻疑遭無人機擊中。



這反映出以巴戰爭持續的背景下，區內不同陣營的勢力互相攻擊有擴大跡象，令有關航道變得危險。

官員確認該船為MSC Palatium III，並表示目前尚不清楚是否有人受傷。

英國海事安全公司安布里（Ambrey）在日期為15日的諮詢報告中表示，該船出事時正在向北行駛，距離也門穆哈港（Mokha）西南約22.8海里。Ambrey稱，船隻原定往沙特阿拉伯港口吉達（Jeddah）。

安布里說，MSC Palatium III出事前曾接獲也門胡塞武裝警告，稱不要通過紅海。

伊朗支持的也門胡塞武裝組織在本週發生的多宗船隻受襲事件發生後承認責任，但暫沒立即今次這兩宗襲擊事件認責。

同日另一艘受襲的船隻「賈斯拉」號（Al Jasrah）由德國托運人赫伯羅特（Hapag-Lloyd）經營。公司表示，沒有船員在這次襲擊中受傷。

公司發聲明稱：「赫伯羅特將採取額外措施確保我們船員的安全，」但沒有詳細說明。

美國官員在談及「賈斯拉」號事件時稱，這次襲擊看來是由一部無人機進行的，它發射彈道導彈擊中它。

這位官員表示，一艘美國海軍驅逐艦正在前往救援船隻的途中，但沒透露船隻的名稱。