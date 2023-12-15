以巴戰爭溢出風險升溫航道變凶險　胡塞武裝認襲紅海兩艘貨櫃船

綜合路透社與美媒12月15日稱，一名美國國防官員說，從也門叛軍控制的地區發射的彈道導彈擊中航行於紅海曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）附近的一艘由瑞士公司持有、懸掛利比里亞國旗的貨船。較早時有另一艘在紅海的船隻疑遭無人機發射的導彈擊中。



這反映出以巴戰爭持續的背景下，區內不同陣營的勢力互相攻擊的情況有擴大迹象，有關航道已變得更危險。

有伊朗在背後支持的也門胡塞武裝（Houthi）在香港時間晚上就兩宗襲擊承認責任。胡塞武裝發言人稱，組織以導彈對兩艘船施襲。

官員確認第二艘受襲船隻為貨櫃船MSC Palatium III。船公司稱它在中彈後起火，現已被撲熄，船身與船員都安全。

英國海事安全公司安布里（Ambrey）在日期為15日的諮詢報告中表示，該船出事時正在向北行駛，距離也門穆哈港（Mokha）西南約22.8海里。Ambrey稱，船隻原定往沙特阿拉伯港口吉達（Jeddah）。

安布里說，MSC Palatium III出事前曾接獲也門胡塞武裝警告，稱不要通過紅海。

官員表示，一艘美國海軍驅逐艦正在前往救援船隻的途中，但沒透露船隻的名稱。

同日另一艘受襲的貨櫃船名為「賈斯拉」號（Al Jasrah）。它由德國公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）經營。公司稱沒船員在襲擊中受傷。

公司發聲明稱：「赫伯羅特將採取額外措施確保我們船員的安全，」但沒有詳細說明。

美國官員在談及「賈斯拉」號事件時稱，這次襲擊看來是由一部無人機進行的，它發射彈道導彈擊中它。

以巴衝突已踏入第3個月，2023年12月10日以色列空襲已把加沙南部汗尤尼斯炸成一片頹垣敗瓦。（Getty）

自從以色列與哈馬斯的戰爭在10月7日爆發以來，以也門為基地、有伊朗在背後支持的胡塞武裝一直在攻擊紅海航道上的船隻，並向以色列發射無人機和飛彈，他們稱此舉旨在支持巴勒斯坦人。