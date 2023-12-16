白宮：美國通脹下降　經濟軟着陸機會增加

美國總統拜登的首席經濟顧問表示，近期數據顯示「軟着陸的跑道寬度已變得更大」，並指移民協助美國勞動力反彈。



白宮國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）12月15日在華盛頓對記者表示，「我們已經看到相當積極的跡象，表明通脹確實下降了」，而且可能會「繼續下降」。

布雷納德表示，進入2024年，美國經濟「將繼續保持穩健」。

美國選民對於經濟的擔憂，一直是困擾拜登的問題。路透社／益普索本月進行的民調結果顯示，約45%的美國成年人認為前總統特朗普（Donald Trump）處理經濟的表現更好，對拜登（Joe Biden）持相同看法的人為33%，其餘參與調查者則不確定。

布雷納德說，拜登政府「仍在考慮降低成本的所有選項」。經濟學家認為，如果一國決策者較好地實行了緊縮政策，使得過快增長的經濟速度平穩地下降到一個合適的比例，沒有出現大規模的通縮和失業，就可以叫做經濟軟着陸。

另外，她也說：「移民，或者說外國出生的人在勞動力中所佔比例，也是去年勞動力大幅反彈的一個重要因素……這當然是總體政策考慮的一部分。」

美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell）13日表示，由於通脹下降速度快於預期，收緊貨幣政策的歷史性舉措可能會結束。 股市應聲上漲，基準標準普爾500指數今年迄今上漲約23%。

布雷納德稱，雖然金融市場反映出對經濟發展更加積極的看法，但「人們需要一些時間才能在財務上感到更加安全」。

以消費者價格指數衡量的通脹率去年上漲3.1%，低於去年6月9.1%的峰值，但對許多選民來說仍然高得令人不安。

本文獲《聯合早報》授權轉載

