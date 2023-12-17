小馬可斯：南海緊張局勢有增無減　重申需與所有相關國家溝通

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos, Jr.）說，近幾個月來，南海的緊張局勢「有增無減」。 他也警告，一個「更有自信的中國」對亞洲鄰國構成了「真正的挑戰」。



路透社報道，小馬可斯星期六（12月16日）在出席日本-東盟紀念峰會期間接受日本媒體採訪，他強調了與志同道合的盟友結成強大聯盟的必要性，就像菲律賓、日本和美國 之間的三邊合作一樣。

根據小馬可斯辦公室發布的新聞稿，小馬可斯在談到南海問題時說，「過去幾個月或幾年裡，（該地區的）緊張局勢有增無減」。

菲律賓和中國船隻日前接連在南中國海爭議島嶼水域緊張對峙，兩國政府互相指責。

中國聲稱擁有南海幾乎全部海域的主權，而包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞在內的東南亞國家也對部分爭議海域提出主權要求。 南中國海是海上貿易關鍵區域，每年有超過3萬億美元的船上貿易經此通過。

小馬可斯說：「我們必須……繼續勸和，繼續在不同國家——所有相關國家——之間進行溝通。」

日本與中國也存在海上爭端。 在南中國海局勢日益緊張之際，菲律賓和日本已開始就允許在對方領土上部署軍隊的互惠准入協議進行談判。

小馬可斯說，中國展現的挑戰需要「新的解決方案」。「僅與日本和菲律賓達成這一協議實際上是不夠的。我們確實必須做出更多此類安排。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

