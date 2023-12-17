朝鮮向東部海域射彈道導彈　日媒：墜落日本專屬經濟區外

撰文：許懿安
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日本防衛省12月17日稱，朝鮮可能發射了一枚彈道飛彈。部門稱船隻應留意未來出現的訊息，如觀察到墜落物體，應向日本海上保安廳報告，不要接近該物體。日本電視台日本テレビ（NTV）稱，導彈落在日本專屬經濟區（EEZ）以外。

韓聯社在香港時間12月17日晚上10時44分引述韓國聯合參謀本部（韓聯參）當天報告稱，「朝鮮向東海發射了一枚不明彈道導彈」。

韓聯參17日晚10時41分在國防新聞公報中宣布，「我們偵測到朝鮮向東海發射彈道導彈。」

《朝鮮日報》17日稱，朝鮮對上一次發射彈道導彈是在11月22日晚上11時05分。當時導彈從平壤順安區域發射到東海，與今次發射相隔25天。

青瓦台國家安全保障室主任對於11月22日的發射評論稱：「朝鮮發射固體燃料IRBM（中程彈道導彈），不過，已確定發射失敗了。」

朝鮮2023年11月21日發射偵察衛星「萬里鏡-1號」，圖為韓國電視台報道的畫面（ REUTERS ）

朝鮮曾不止一次表示會進行更多發射活動。朝中社12月9日發文稱朝鮮決意發射更多偵察衛星，以蒐集敵方的軍事活動資訊。

平壤11月發射的「萬里鏡1號」偵察衛星引起美日韓警戒，三國先後譴責朝鮮發射偵察衛星行為，違反聯合國安全理事會決議。

朝中社12月9日發表的評論文章稱發射偵察衛星是朝鮮自我防衛的權利，稱朝鮮決意在不久的將來發射更多偵察衛星，以蒐集敵方的軍事活動資訊。

韓美12月15日在華盛頓特區舉行核諮商小組（NCG）第二次會議時，韓國國家安保室第一次長金泰孝稱，朝鮮有可能在本月試射洲際彈道導彈（ICBM）。」

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