黎智英案｜英美媒體關注案件：香港發生翻天覆地變化

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中國及香港實施制裁，涉嫌違反國安法，12月18日在西九龍法院開審。這也是首宗首宗涉勾結外國勢力罪的審訊，事件有受國際關注，英美主要媒體均有報道此事，但整體上看僅做新聞報道，鮮有評論，且絕大多數英美媒體報道以固有視角以此作為評判的註腳，對其他所言不多。



美國《紐約時報》

香港發生了翻天覆地變化

自從黎智英被捕以來，香港發生了翻天覆地的變化。政府利用國安法所有異議聲音、驅逐泛民議員、迫使獨立媒體關閉、鼓勵人民相互監視。

黎智英的審判將是迄今最高引人注目的案件，香港的英式司法體系將如何解釋和執行北京的國家安全法。國安法中對政治罪行的定義模糊不清，香港所吹捧的司法獨立被國安法侵蝕。

圖為12月18日，香港西九龍法院就黎智英國案法案件開審。（Reuters）

美國全國廣播電台（NPR）

「就算知道他要輸，也要來見證這一切。」

在法院大樓外有大量警力，有數十人在開庭前已在此排隊。29歲的Jolly Chung是第一批排隊的人，她表示無論何時都希望觀看審判程序：「作為一個香港人，我想見證這一切，即使我知道他會輸。」

↓↓ 外國領事及公眾人士一早到法院外輪候旁聽

+ 6

英國《衛報》

香港當局對批評聲音置若罔聞

國安法實施以來，已有數百人被逮捕，該法律禁止煽動、分裂、勾結外國勢力和恐怖主義行為。批評者指責香港當局將其作為打壓異議的武器，但香港當局對此置若罔聞，更讚揚着國案法百分之百定罪率。

英美分別對黎智英的案件予以讉責，英國外相卡梅倫（David Cameron）批評香港國安法明顯違反了中英聯合聲明，顯示中國違反其國際承諾：「作為一位知名且直言不諱的記者和出版人，黎智英明顯成為了目標。」