澳洲男游水突遭巨鯊狂咬　絕望中自拍錄遺言　血染大海超驚險

一名20歲男子8日到澳洲東北部昆士蘭州海邊游泳散心時，突然遭到體長約6米的巨大鯊魚襲擊，送醫後右腿膝蓋以下截肢。



他在大難不死後，於社群媒體分享逃脫當下的影片。

畫面中可以看到他在水中痛苦掙扎，周遭海水染上鮮紅，讓人怵目驚心（點圖放大瀏覽，慎入）：

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綜合外媒報道，來自意大利帕爾瑪的20歲男子馬力歐帝（Matteo Mariotti）大學攻讀海洋生物學，2022年11月前往澳洲工作。

他於8日下午在澳洲昆士蘭的1770海灘游泳時，遭到鯊魚襲擊。

據了解，他當天下午得知祖父過世的消息，前往海灘游泳散心。沒想到才剛進入水中沒多久，一隻巨大鯊魚就從他的背後突襲。

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馬力歐帝透露，他帶着相機進入海中，希望能拍幾張海中生物的照片。豈料待在水中沒過多久，他的腳部就感到一陣劇痛，這才發現遭到鯊魚襲擊。

鯊魚總共攻擊他3次，狠咬住他的腳，企圖將他整個人拉進水中。當鯊魚第3度攻擊時，馬力歐帝絕望地認為死定了。為了與家人道別，開始用GoPro進行拍攝。

儘管腿部遭狠狠咬住，馬力歐帝依然奮力掙扎，抓住鯊魚的頭部，強迫牠張開嘴後奮力游向岸邊。他當時已經感受到膝蓋以下的腿部遭鯊魚咬斷。

影片中也捕捉到他在海中驚慌失措的畫面，以及他游到岸邊時染成鮮紅的海水。馬力歐帝11日在IG分享影片後，短短3天播放次數破75萬次。

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馬力歐帝的朋友將他拉上岸後，緊急幫他止血。他被醫療直升機送到布里斯本的醫院接受截肢手術。據報導，襲擊馬力歐帝的鯊魚約6米長，研判應為鼬鯊或公牛鯊。

一名救難人員指出，馬力歐帝的傷勢嚴重，換作一般人可能早就在海中昏了過去。

馬力歐帝預計在澳洲接受1個月左右的治療後，返回意大利。他慶幸地表示，能夠大難不死，一定是過世祖父的保佑。

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