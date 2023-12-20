加州批准過濾淨化污水為直接飲用水　有助應對乾旱情況

美國加州監管機構週二（12月19日）批准廣泛使用先進過濾與處理設施淨化污水，然後透過水龍頭為數百萬家庭直接供應經過淨化處理的純淨飲用水。



路透社報道，加州回收貿易組織WateReuse執行董事辛尼羅皮（Patricia Sinicropi）發表聲明說：「今天預示著水再利用新時代的到來。」

回收污水、廢水供人類使用的成熟技術，曾被批評者嘲笑為「廁所到水龍頭」，但近年來，加州因氣候變遷面對日益嚴重的乾旱週期，越來越多人認可這一概念。

支持者說，經過十多年的努力，加州水資源管制委員會通過的這項法規，對尋求回收每年流入海洋的數億加侖廢水而言，具有里程碑意義。

週二批准的這份69頁文件，為「直接飲用水再利用」提供了法律和監管框架，允許高淨化的最終產品直接進入飲用水系統，無須再經過某種緩衝地帶。

這項技術的基礎已在橙縣（Orange County）使用了十多年，以嚴格的微過濾、逆滲透、紫外線和過氧化氫消毒來淨化沒有處理過的污水。

新法規強制規定額外的臭氧消毒過程和生物碳過濾，還需要更徹底的病原體清除和更嚴格的監測。

這項計劃的成本高昂。 官員說，此類過濾淨化設施的投資預計至少達到10億美元。

南加州大都會水務區（MWDSC）計劃斥資60億美元，在洛杉磯南部的卡森市（Carson）興建美國最大的水循環項目。

本文獲《聯合早報》授權轉載

