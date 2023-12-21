王毅與馬納羅通電話　稱中國菲律賓關係已站在十字路口

中共中央政治局委員、外交部長王毅12月20日應約同菲律賓外交部長馬納羅通電話。



根據中國外交部網站，王毅20日說，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變迄今的政策立場，背棄自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利，中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。

王毅奉勸菲方不要沿着錯誤的方向走下去，而應盡快回到正確的道路上來，稱當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢，中菲是一衣帶水的鄰居，對存在的爭議應該商量着辦，這不僅是鄰國之間行之有效的相處之道，也是中菲關係得以轉圜的有益經驗，中方始終致力於通過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

馬納羅介紹菲方在仁愛礁問題上的看法，表示希望以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突，願本着誠意同中方加強對話，發揮好兩國海上問題溝通機製作用，共同尋求解決問題的辦法。

雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商機制會議並為此積極創造條件。