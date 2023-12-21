歌手許佳玲遭狂粉捅刀亡　疑搬屍片流傳　周四出殯3歲女送別母親

馬來西亞27歲女歌手許佳玲12月18日與一名男粉絲進餐，最後遭對方連刺8刀身亡，疑兇更一度用車把遺體運走。事後一段由附近民眾拍下、疑是兇手搬運遺體過程的影片在網絡流傳。許佳玲21日出殯，其3歲女兒送別母親。



影片長約106秒，可見錄影者是從高空拍攝地面的情況，片內未有出現遺體，但可見一名男子站在私家車外，疑似把「重物」放到副駕駛座，期間曾有途人及其他汽車經過，但男子故意把車門改為只開一半，加上用身體遮擋，途人未有發現異常。最後男子把汽車駛走。

綜合馬來西亞東方網、星洲網20日報道，警方指疑犯的主要殺人動機與感情糾紛有關，且出於嫉妒。許佳玲是駐唱歌手，據家屬20日指，疑犯追求許佳玲長達2年多，許佳玲由始至終都沒有答應，家屬強調死者與疑犯非男女朋友關係，也不曾向疑犯索求任何東西。

警方20日表示，許佳玲18日曾與44歲的疑犯爭吵，在午飯後，兩人走向疑犯的車，但之後發生命案。死者的致命傷是胸前直插入心臟的刀傷。《光明日報》指，死者疑是為了與疑兇洽談駐唱合作，因此相約午餐。

許佳玲在21日舉殯，其生前的親朋好友都有出席，父母在瞻仰遺容時哭成淚人。據死者弟弟許偉祥指，姊姊跟前夫育有一名3歲女兒，家人曾嘗試向孩子告知媽媽已離開，但小孩還未明白死亡的意思，家人也不忍心細說。

許佳玲原本準備在2024年與未婚夫劉宇揚結婚，並已在12月17日拍攝婚紗照。