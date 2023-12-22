中國商人馬來西亞經商7歲兒險遭擄走　追車破窗救子經險過程曝光

新加坡一名中國籍商人帶着妻兒到馬來西亞新山談生意合作，沒想到7歲兒子在12月12日遭擄走，幸父母及時發現，駕車追趕歹徒，並在途人協助下成功救回男童，期間父親擊破歹徒車窗，混亂間也曾遭車撞倒在地，身上多處受傷。4名被捕疑犯中，3人不超過18歲，據警方指，還有1名被捕者是41歲主謀，他是商人的生意夥伴。



綜合《聯合早報》、星洲網報道，事發於12月12日下午，地點在新山彩虹花園附近，40歲的中國籍林姓商人帶同妻子與子女到新山談生意合作，當時林先生與陳姓妻子在店內談生意，子女則在外面玩耍，突然有汽車停到路邊，一名男子下車抱起林先生的7歲兒子，再返回車內離開。

馬來西亞新山2023年12月發生綁架案，中國籍商人父親為救子多處受傷（影片截圖）

林先生的女兒看到此幕隨即大聲呼叫父母，夫妻兩人立刻追車，最終成功截停歹徒的私家車，然後看到車內有3名男子。

據陳姓妻子向《聯合早報》講述，她試圖打開車門，丈夫則擊碎歹徒駕駛座的車窗，想把司機拉出來，在混亂間，丈夫遭歹徒開車撞倒在地，幸當時另有一名電單車手聽到兩人呼救，幫兩人追車，最後歹徒3人丟下7歲童棄車而逃，林姓夫婦之後找回兒子。

林先生在過程間臉部、手部受傷，也失去兩顆門牙。陳姓妻子也有輕傷。

新山警方20日成功逮捕3名在逃疑犯，他們年齡介乎15至18歲，警方另外拘捕一名41歲商人，疑是案中主謀，據警方指，他是林先生的生意夥伴。