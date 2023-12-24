秘魯警察喬裝聖誕老人入屋　搗破小型販毒集團

適逢聖誕前夕，秘魯警方12月23日派員喬裝聖誕老人，潛入位於首都利馬以北70公里處的鄉鎮瓦拉爾（Huaral），成功搗破一個小型販毒集團，逮捕兩名售賣大麻、可卡因的男子。



秘魯國家警察「綠色中隊」（Green Squadron，暫譯）隊長帕洛米諾（Walter Palomino）上校向法媒稱，特工偽裝成聖誕老人，旨在免受注意，潛入「危險街區」。他形容警方策略成功，「邪惡馴鹿」將要在囚迎接聖誕。

他表示，一名扮作聖誕老人的警員當時以大錘破門入屋，逮捕兩名疑犯，並在屋內繳獲數百包可卡因糊及大麻。毒品數量、價值暫未公布。

秘魯可卡因生產量位居全球前列，當地警方在特定日子喬裝進行緝毒行動，已成多年傳統。他們萬聖節曾扮成恐怖角色，成功拘捕兩名涉嫌販毒集團成員，並在2022年聖誕扮成聖誕老人，拘捕4人、繳獲6,000包可卡因糊。

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