英國內政部長謔稱「為維持婚姻對妻子下迷藥」 捱轟急道歉

英國內政大臣祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）12月在一場活動上稱給自己的妻子下迷藥以持續婚姻。這番言論被英國媒體曝光後，祁湛明24日公開道歉。



英國《衛報》報道，英國內政部日前宣布打擊下迷藥的計劃。

這項計劃公布幾小時後，內政部長祁湛明就在唐寧街的一場招待會上發表上述言論。《衛報》引述《星期日鏡報》稱，祁湛明對在座的女性客人說，「每晚在她（妻子）的飲料中加入一點「十字架」（Rohypnol，又稱氟硝西泮）」。他補充道：「如果只是一點點，也不是真的違法。」

「十字架」是一種強度微烈的麻醉前用藥、安眠藥。

「氟硝西泮」容易混入飲料中且無色無味。（Getty圖片)

祁湛明還笑着說，婚姻長久的秘訣就是確保配偶「總是處於輕度鎮靜狀態，這樣她就永遠不會意識到外面有更好的男人」。

唐寧街招待會上的談話通常具有「非公開性質」（off the record），但鑑於祁湛明的立場和言論主題，《星期天鏡報》決定打破這一慣例。

內政大臣的一名發言人辯解稱：「在人們一直認為是私人談話的情況下，詹姆斯（祁湛明）在處理尖銳問題時製造了一個顯然是諷刺的笑話——他對此表示歉意。」

近兩三年來，英國頻繁發生針對女性的暴力和犯罪事件，多發於夜店的注射迷藥行為十分猖狂，已經導致大量年輕女性受害。

近兩三年來，英國頻繁發生針對女性的暴力和犯罪事件，多發於夜店的注射迷藥行為十分猖狂，已經導致大量年輕女性受害。（示意圖/Getty Images）

工黨高級官員批評祁湛明的言論「令人震驚」。負責家庭暴力和保障事務的影子部長戴維-瓊斯（Alex Davies-Jones）說，「這是個玩笑」已經是最常用的藉口，沒有人會買賬。

「如果內政部長認真解決濫用迷藥和針對婦女及女孩的暴力問題，那就需要全面的文化變革。 『玩笑』須停止，必須從高層開始。」

影子內政部長庫珀（Yvette Cooper）說：「下迷藥是一種令人不安的嚴重犯罪行為，對年輕女性的生活造成毀滅性影響。 就在政府宣布新的打擊政策的同一天，內政部長還開出如此令人震驚的玩笑，着實令人難以置信。」

各部長承諾對立法中使用的語言進行現代化改革，以明確使用迷藥是一種犯罪行為，並宣布了一系列其他措施作為打擊行動的一部分，但並沒有為下迷藥行為制定具體罪名。

本文獲《聯合早報》授權轉載

