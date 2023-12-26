新加坡女子遊美國紐約州公園　墜落30米懸崖身亡

新加坡女子到美國紐約公園保護區遊玩，不幸失足墜落30米深的懸崖，搶救無效離世。



這宗罕見事故約莫發生在星期五（12月22日），地點是美國紐約州的明尼瓦斯卡州立公園保護區。死者是39歲的努爾艾莎（Nur Aisyah）。

死者的丈夫賽義德（Rauf Said，41歲）在Facebook告知噩耗，並敘述事發經過。他指出，兩人當時正在公園欣賞風景，努爾艾莎卻突然跌落約30米高的懸崖。「我趕緊衝向前去，還滑了一跤，但還好沒跟着掉落懸崖。（相信我，我希望掉下去的人是我）。」

賽義德隨後大聲哭喊呼救，三名路過的女子聞聲，帶着父親和阿姨前來查探，得知情況後，趕緊衝下山下查看努爾艾莎的情況。

賽義德說，妻子當時一息尚存，好心人還為她蓋上大衣保暖。然而，之後趕到的救援隊卻因需要砍掉一些樹木，才能動用直升機將努爾艾莎送到救護車上，前後花了三個小時。「救護人員這時告訴我，她已經沒有呼吸了，我整個人崩潰。急忙趕到最近的醫院後，她被證實不治。」

基於安全考量，救援人員當時要求賽義德到後山等待，遠離事發的懸崖區。妻子離開人世的最後一刻，賽義德因為沒能在她左右相伴，感到十分自責。他在Facebook寫道：「親愛的，我希望在你彌留之際，能陪在你身旁，但事與願違，很抱歉。」

根據網上資料，兩人是房地產投資公司Noble Sky International的創辦人，經常得前往美國工作。

據悉，賽義德還在美國等待妻子的驗屍報告，遺體近日會安排送回新加坡安葬。

新加坡外交部發言人答覆《聯合早報》詢問時說，外交部已通過新加坡駐紐約領事館，向死者家屬提供領事協助和支持。「外交部對死者家屬表達最深切的慰問。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

