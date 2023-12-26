英智庫：中國或在2037年超越美國　成全球最大經濟體

根據新的長期預測，英國將是未來15年歐洲表現最佳的主要經濟體，縮小與德國的差距，並擴大對法國的領先優勢。



彭博社報道，英國經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research，簡稱CEBR）預測，從現在到2038年，英國的國內生產總值（GDP）成長率將介於1.6%至1.8%，協助英國保住全球第六大經濟體地位。

根據週二（12月26日）發布的CEBR預測，英國將擺脫持續數年來脫歐、疫情和通貨膨脹等一系列衝擊造成的經濟萎靡不振。

自金融危機以來，英國經濟一直被生產力提高乏力所困，近年來也面對勞動力供給問題。 這導致英國央行對未來幾年的成長前景持更悲觀的看法。

根據CEBR的長期全球經濟排名，英國經濟成長將跑贏歐元區四大經濟體法國、德國、意大利和西班牙，但仍比不上美國。

CEBR高級經濟學家辛格（Pushpin Singh）認為英國經濟的基本面仍然非常強勁，他說：「倫敦作為金融和諮詢服務中心的地位經久不衰，加上整個英國服務業的廣泛優勢，將推動英國經濟成長。」

辛格也認為英國脫歐對經濟的影響要不是被誇大，就是尚未得到充分研究。

另外，CEBR預計中國將在2037年超越美國，成為全球最大經濟體，而發展中經濟體追趕已開發經濟體將推動全球GDP翻倍。

CEBR也預測，到了2038年，意大利將跌出全球十大經濟體，被韓國取代。 美國和德國的排名將下滑，印度和巴西這兩個人口眾多的發展中經濟體排名將上升，躋身前十大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

