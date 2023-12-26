我們的2023｜高票房方程式失靈　迪士尼慘淡一年「太正確」出事？

荷里活大片商走過數年疫情的艱難日子後，本來寄望在2023年迎來喜訊，但沒想到多部大片滑鐵盧，傳統的票房勝利方程式失靈，其中迪士尼（Disney）更是度過慘淡一年，旗下未有電影取得逾10億美元（約78億港元）票房。



迪士尼創辦於1923年，2023年是這家大集團的100週年，原想趁此推出多部大片振聲威，卻相繼迎來失望票房，《小魚仙》（The Little Mermaid）、《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）、《星願奇緣》（Wish）全球整體票房未如理想，就連漫威（Marvel）系列的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、《Marvel隊長2》（The Marvels）也是慘淡。

在疫情前的2019年，迪士尼取得佳績，多達7部電影在全球取得逾10億美元票房，但到了疫後的2023年，雖然今年共推出19部電影到戲院上映，但至今未有1部達到此票房數字。這是自2014年以來，撇除疫情期間的數年外，迪士尼首年遇到這尷尬成績。

《小魚仙》劇照（電影劇照）

【延伸閱讀】小魚仙｜5個迪士尼真人版選角毀童年「黑魚仙」荷爾貝莉未係最差?（點擊放大瀏覽）：

+ 11

「政治太正確」得罪觀眾？

為何迪士尼電影會失利？《衛報》（Guardian）11月底刊文指，一些人認為迪士尼太注重「醒覺」（woke）文化，例如是種族議題、女權議題，卻也因此未能得到部份觀眾的青睞。《小魚仙》找來非裔女性Halle Bailey飾演的選角問題便曾爆起爭議，被指「更改童年回憶」，這套電影的票房在北美取得成功，但在全球則未如理想。

超級英雄片滑鐵盧

這相信只是多個可能原因的其中之一，《紐約時報》12月25日稱片商的傳統高票房方程式在2023年都面臨失靈的困境，超級英雄大片過去多年為片商帶來豐厚票房收入，但今年風向轉變，不止是迪士尼的《蟻俠》、《Marvel隊長2》，其他片商的重點電影如《閃電俠》、《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）也是雷聲大雨點小，現正上映的《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom），開畫票房也是未如人意。

今年跑出的電影反而是並非超級英雄系列的《芭比》、《奧本海默》、《超級瑪利歐兄弟大電影》，電影分析師格羅斯（David A. Gross）認為「觀眾的心情不同了…… 我們經歷7年的政治分裂、1場嚴重的流行病、2場激烈戰爭、氣候變遷和通貨膨脹。」他稱觀眾似乎對奇觀、拯救宇宙不太感興趣，更感興趣的是得到娛樂與啟發。

另一分析師羅賓斯（Shawn Robbins）向美媒Variety指，「迪士尼在2010年代使出渾身解數，設定了一個令人難以置信的高標準…… 成功的另一面是大家每次都會有所預期，當井開始乾涸，片商總是會面臨挑戰。」

【相關新聞】迪士尼最強大叔粉絲 曾連續2995天入園 今重回「正常生活」：

+ 2

觀眾疫後的觀影習慣轉變也受到關注，《衛報》談到串流服務Disney+的興起，且在疫情期間，一些電影已直接在串流服務首播，迪士尼的動畫也會在戲院上映不久後就在串流平台上出現。

走過票房欠佳的2023年，迪士尼還有多部大製作在2024年推出，寄望翻身，據電影新聞網站ScreenRant指，迪士尼的《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）、《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）等都會在2024年上映，雖然2023年對迪士尼來說是艱難一年，但遠遠未到無視這間大片商的時候。

【相關圖輯】香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界開幕 即睇園區打卡位及商店精品（點圖放大瀏覽）：