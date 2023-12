我們的2023｜高票房方程式失靈　迪士尼慘淡一年「太正確」出事？

荷里活大片商走過數年疫情的艱難日子後,本來寄望在2023年迎來喜訊,但沒想到多部大片滑鐵盧,傳統的票房勝利方程式失靈,其中迪士尼(Disney)更是度過慘淡一年,旗下未有電影取得逾10億美元(約78億港元)票房。



迪士尼創辦於1923年,2023年是這家大集團的100週年,原想趁此推出多部大片振聲威,卻相繼迎來失望票房,《小魚仙》(The Little Mermaid)、《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、《星願奇緣》(Wish)全球整體票房未如理想,就連漫威(Marvel)系列的《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、《Marvel隊長2》(The Marvels)也是慘淡。

在疫情前的2019年,迪士尼取得佳績,多達7部電影在全球取得逾10億美元票房,但到了疫後的2023年,雖然今年共推出19部電影到戲院上映,但至今未有1部達到此票房數字。這是自2014年以來,撇除疫情期間的數年外,迪士尼首年遇到這尷尬成績。

《小魚仙》劇照(電影劇照)

「政治太正確」得罪觀眾?

為何迪士尼電影會失利?《衛報》(Guardian)11月底刊文指,一些人認為迪士尼太注重「醒覺」(woke)文化,例如是種族議題、女權議題,卻也因此未能得到部份觀眾的青睞。《小魚仙》找來非裔女性Halle Bailey飾演的選角問題便曾爆起爭議,被指「更改童年回憶」,這套電影的票房在北美取得成功,但在全球則未如理想。

超級英雄片滑鐵盧

這相信只是多個可能原因的其中之一,《紐約時報》12月25日稱片商的傳統高票房方程式在2023年都面臨失靈的困境,超級英雄大片過去多年為片商帶來豐厚票房收入,但今年風向轉變,不止是迪士尼的《蟻俠》、《Marvel隊長2》,其他片商的重點電影如《閃電俠》、《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)也是雷聲大雨點小,現正上映的《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom),開畫票房也是未如人意。

今年跑出的電影反而是並非超級英雄系列的《芭比》、《奧本海默》、《超級瑪利歐兄弟大電影》,電影分析師格羅斯(David A. Gross)認為「觀眾的心情不同了…… 我們經歷7年的政治分裂、1場嚴重的流行病、2場激烈戰爭、氣候變遷和通貨膨脹。」他稱觀眾似乎對奇觀、拯救宇宙不太感興趣,更感興趣的是得到娛樂與啟發。

另一分析師羅賓斯(Shawn Robbins)向美媒Variety指,「迪士尼在2010年代使出渾身解數,設定了一個令人難以置信的高標準…… 成功的另一面是大家每次都會有所預期,當井開始乾涸,片商總是會面臨挑戰。」

觀眾疫後的觀影習慣轉變也受到關注,《衛報》談到串流服務Disney+的興起,且在疫情期間,一些電影已直接在串流服務首播,迪士尼的動畫也會在戲院上映不久後就在串流平台上出現。

走過票房欠佳的2023年,迪士尼還有多部大製作在2024年推出,寄望翻身,據電影新聞網站ScreenRant指,迪士尼的《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《獅子王:木法沙》(Mufasa: The Lion King)等都會在2024年上映,雖然2023年對迪士尼來說是艱難一年,但遠遠未到無視這間大片商的時候。

