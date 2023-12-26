被指拒用「加沙控制權」換長期停火　巴勒斯坦武裝組織否認

據路透社12月25日報道，兩名埃及安全消息人士稱，哈馬斯（巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織拒絕放棄其對加沙地帶的控制權以換取持久停火的提議，這項提議由埃及提出。



沙特國營阿拉比亞電視台和路透社等多家媒體紛紛報道上述消息，然而據路透社25日最新報道，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的兩名官員分別否認了埃及消息人士的說法。

哈馬斯政治局成員里什克（Izzat al-Rishq）稱：「不徹底停止侵略，就沒有協商的餘地。」巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織高級官員表達了與前者同樣的立場。

埃及消息人士稱，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織一直在開羅分別與埃及方面的調解人士舉行會談。埃及提出了一個涉及停火和釋放更多被扣押人員的提議，算是「願景」，而不是具體計劃，該提議已得到參與斡旋的另一調解方卡塔爾的支持。

埃及計劃最終達成一項更廣泛的協議，包括持久停火，並對目前以哈馬斯為主的加沙地帶權力機構進行全面改革。

消息人士稱，埃及還提議在加沙地帶舉行選舉，同時向哈馬斯保證其成員不會被追捕或起訴，但哈馬斯拒絕了在釋放更多人質之外做出任何讓步。

報道稱，據信目前仍有100多名人質被關押在加沙。

2023年11月27日，哈馬斯武裝分子將第4批釋放人質，移交給紅十字國際委員會成員，移交地點未有公布。（Reuters）

然而，針對埃及消息人士對開羅會談內容的披露，哈馬斯政治局成員里什克予以否認，並稱目前哈馬斯的立場仍是不徹底停止侵略，就不會有談判。

里什克稱：「哈馬斯領導層正在竭盡全力，希望（以色列）全面結束對我們人民的侵略和屠殺，而不是暫停。」

另一名熟悉開羅會談內容的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織高級官員也否認了埃及消息人士的說法，並表達了與里什克同樣的立場。

目前，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織也在加沙地帶扣押了以方人員。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納哈拉（Ziad al-Nakhala）率領的一個代表團目前正在開羅與埃及官員就交換被扣押人員等問題進行會談。但一名官員稱，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織已經表態，以色列結束軍事進攻是推進談判的先決條件。

這名官員還稱，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織堅持認為，任何被扣押人員的交換都建立在「所有人對所有人」（all for all）的基礎上，即要釋放哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在加沙扣押的所有人員，以色列就得釋放其關押的所有巴勒斯坦人。

圖為以色列國防軍提供的照片，以色列軍方稱這是一條連接加沙一家醫院的隧道。以色列指責哈馬斯利用醫院和其他民用基礎設施隱藏指揮中心和武器陣地，並利用平民和醫院病人作為人盾。（Reuters）

此外，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織政治局成員阿里・阿布・沙欣（Ali Abu Shaheen）告訴路透社，他們的立場不變，即以色列必須結束對巴勒斯坦人民的侵略，且該組織不贊成臨時停火。

阿里・阿布・沙欣承認，埃及官員提出了一系列想法，但沒有提供任何細節。「埃及兄弟提出了一份文件，其中包括供討論的一些想法和總體原則。我們將在領導層一級研究這些想法，並與其他巴勒斯坦派別協商，以達成統一立場。」

據半島電視台網站12月24日報道，哈馬斯海外領導成員巴拉卡（Ali Baraka）表示，哈馬斯拒絕任何有關停戰一到兩週的提議，直到以色列停火併按照自己的條件交換被扣押人員。

根據巴勒斯坦囚犯協會的數據，在本輪衝突10月7日爆發之前，以色列當局已經關押了5250名巴勒斯坦人，衝突爆發後，以軍在約旦河西岸和加沙地帶又逮捕了數千名巴勒斯坦人，目前被關押在以色列監獄的巴勒斯坦人已經增加到大約1萬人。

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