聖誕節傳駭人命案　法國男涉殺妻兒5人　鄰居：曾聽哭叫聲

法國檢察官說，當地警方星期二（12月26日）逮捕了一名33歲男子，他涉嫌殺害妻小五人。



據法新社報道，這宗案件的死者分別是35歲的母親，以及她九個月大、四歲、七歲和10歲的孩子。她們是在聖誕節當天被發現死在位於巴黎東部莫城（Meaux）家中。消息人士稱，死者疑似被人用刀殺害。

檢察官布拉迪耶（Jean-Baptiste Bladier）透露，被捕男子是一名水管工人。他曾在2019年試圖自殺，並刺傷當時懷有第三胎的妻子的肩胛骨。不過，男子的妻子當時拒絕提出指控。

布拉迪耶還說，這對夫妻是在高中時相識，並在今年10月份結婚前已經育有四名子女。

他說，警方從事發的一樓公寓單位的臥室破窗而入，發現滿是血跡的罪案現場。「母親和兩個女孩身上有多處刀傷。」

警方的消息人士說，死去的母親當時躺在走廊上，孩子們則被發現死在房間、廚房和浴室；兩名較年幼的兒子身上沒有刀傷，很可能是因窒息而死。

鄰居曾告訴警方，他們在12月24日至25日夜間聽到樓下傳出哭叫聲。

嫌犯星期二在隔壁鎮塞夫朗（Sevran）、他的父親住家附近被捕。「嫌犯知道為何會被拘留，並談及自己的不快樂和憂鬱。」

這宗謀殺案仍在調查中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

