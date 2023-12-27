韓國涉毒男星李善均輕生死在車內　享年48歲

《上流寄生族》男星李善均因涉嫌吸毒遭警方立案調查，卻在12日27日被警方證實自殺身亡，享年48歲。警方確認他死在車內。



警方稱27日上午10時12分左右接到了一個報警電話稱，「我丈夫寫完遺書一樣的紙條後便離家」，疑是李善均的妻子打來。上午10時30分左右，警方在首爾鐘路區的臥龍公園發現男子的車輛，身處車內男子處於昏迷狀態，經確認已經死亡。

+ 8

此前韓國媒體引述法律界消息指，李善均11月4日接受警方調查時，供稱被夜店女公關所騙，在不知情下吸食毒品。

韓聯社11月5日報道，李善均因涉嫌吸食大麻和依賴性精神藥品，於前一天前往仁川警察廳接受第二次審訊。李善均接受訊問時表示，自己被夜店公關A某所騙。A某沒有告訴他那是什麼，當時不知道她給的是毒品。

IU與李善均曾主演2018年3月至5月播放的連續劇《我的大叔》。

報道指出，此番話被解讀為，李善均事實上已承認吸毒，但全面否認自己明知故犯。李善均當日在調查結束後，曾向媒體表示已如實回答警方所有提問。但並未透露具體的陳述內容。

韓聯社稱，李善均日前接受的初步驗毒和毛髮毒品檢測，結果均呈陰性。但警方上月28日進行首次傳訊時，對李善均的手機進行調查，並掌握了有關證據。警方將確認李善均所講的是否可信，不日再傳喚他調查。