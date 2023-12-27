韓國涉毒男星李善均車內輕生　享年48歲

參與韓國電影《上流寄生族》男星李善均（이선균，Lee Sun-kyun）10月因涉嫌吸毒遭警方立案調查，3天前再被約談，卻在12日27日證實自殺身亡，享年48歲。警方確認他死在車內，並發現司機會旁的座位有燒炭的痕迹。



警方稱27日上午10時12分左右接到一報案電話稱，其夫寫完遺書一樣的紙條後離家。這通電話疑是由李善均的妻子田慧振打來。

她對警方說，昨天（26日）開始無法聯絡到丈夫。警方接報出動後，在27日上午10時30分左右於位於首爾鐘路區的臥龍公園發現一名男子的車輛，身處車內他處於昏迷狀態，旁邊的座位被發現有速燃煤，經確認他已經死亡。

警方證實車內男子是李善均。消防部門人員稱因已確認他已死，所以未將他移送到醫院。

▼以下是12月23日，韓國演員李善均抵達韓國仁川警察局，就被指涉嫌吸毒接受訊問的情形：

生前涉吸毒受查

韓聯社27日稱，李善均因涉嫌吸毒接受警方調查，26日，他通過代表律師向仁川警察廳毒品犯罪偵查拜提交意見書，請警告對自己以及在夜店擔任室長A小姐進行測謊，以判決他的口供的可信性。另一名在夜店工作的B小姐被指與他過從甚密，是他的情婦。

李善均23日除因涉毒接受警察調查，還有另一宗遭A小姐威脅的案件。他經過19小時的訊問後步出警局，強調已把所有事實供出，「我和威脅犯（A小姐）的陳述，希望警方好好判斷可信度」。當他被問及到底有沒有吸毒，他僅稱「已全部誠實回答了」。

李善均早年憑藉演出《戀人們》、韓劇《白色巨塔》闖出名堂，也曾參演《Pasta》、《我的大叔》、《火車》、《走到盡頭》等多部韓國知名電影或電視劇，是韓國實力派演員。他有份參演的《上流寄生族》在康城影展拿下金棕櫚獎（即康城影展的最佳電影）與奧斯卡奧斯卡最佳電影的獎項。星途順遂的他卻因涉嫌吸毒身敗名裂，最終更因此失去性命。

韓國男星李善均本來正在朝着成為國際演員的路上邁步向前。他2023年有兩部電影登上康城影展，除了《寂靜》《Project Silence》，還有他《Sleep》（睡）。圖為他2023年5月22日與同為《寂靜》的演員金希沅和朱智勳出席康城影展的拍照環節。（Getty）

自稱被騙吸食毒品

此前韓國媒體稱，警方懷疑包括他在內多人在首爾江南的娛樂場所吸毒。案件雖處於案前被調查階段，但警方已掌握他吸食毒品的確切證據。

韓媒引述法律界消息指，李善均11月4日接受警方調查時，供稱被夜店女公關所騙，在不知情下吸食毒品。

韓聯社11月5日報道，李善均因涉嫌吸食大麻和依賴性精神藥品，於前一天前往仁川警察廳接受第二次審訊。李善均接受訊問時表示，自己被夜店公關A小姐所騙。A沒有告訴他那是什麼，當時不知道她給的是毒品。

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報道指出，此番話被解讀為，李善均事實上已承認吸毒，但全面否認自己明知故犯。李善均當日在調查結束後，曾向媒體表示已如實回答警方所有提問。但並未透露具體的陳述內容。

韓聯社稱，李善均日前接受的初步驗毒和毛髮毒品檢測，結果均呈陰性。但警方10月28日進行首次傳訊時，對李善均的手機進行調查，並掌握了有關證據。警方將確認李善均所講的是否可信，不日再傳喚他調查。