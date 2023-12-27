印外長訪俄　兩國就聯合生產軍備取得進展　印：期待兩國領袖會晤

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）訪問莫斯科，12月27日與俄羅斯外長會談。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會後表示，兩國就聯合生產軍備的計劃取得進展。



綜合俄衛網、路透社27日報道，拉夫羅夫表示，俄羅斯和印度之間的軍事技術合作取得一些進展，包括在聯合生產軍備方面。

印外長：期待兩國領袖會晤

蘇傑生談到期待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）於2024年舉行會晤，他稱「我們高度重視兩國領導人舉行年度會晤的傳統。今年的會晤未能舉行，我方對明年舉行年度峰會充滿信心。」

蘇傑生也在社交網站發文，講述他與俄羅斯副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）舉行全面且具建設的會談，商討雙邊經濟合作，他形容「在貿易、金融、互聯互通、能源、民航和核能領域有明顯進展。」

他又指討論到如何在不同方面使兩國的合作更加平衡和可持續。

他稱這次也確定了俄羅斯遠東地區合作計劃，又預計會盡早舉行歐亞經濟聯盟與印度的自由貿易協定談判代表會議，並稱會聯合組織跨越陸地和海上走廊的互聯互通活動。