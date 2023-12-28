俄羅斯大選｜最高法院維持禁反戰前記者參選決定

反對俄烏戰爭的前電視記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova）表示，俄羅斯最高法院維持了禁止她參加2024年3月的總統選舉的決定。



路透社報道，俄羅斯中央選舉委員會成員一致投票拒絕敦佐娃的候選資格，理由是她提交的參加總統競選的文件中存在「大量違規行為」。

敦佐娃星期三（12月27日）在Telegram上發帖證實，她對該決定的上訴已被最高法院駁回。

她說，她現在計劃嘗試為那些想要「和平、自由和民主」的人建立一個新的政黨。敦佐娃說這對數千萬俄羅斯人很有吸引力，因為這樣的聲音和想法沒有被代表。

敦佐娃在俄羅斯並不出名。她承認，在擁有超過1.4億人口的俄羅斯，她的核心支持者只有數千人。她此前曾告訴路透社，她認為自己被不公平地取消了資格。

中央選舉委員會表示，其決定純粹是基於規則的，其工作是確保潛在候選人遵循正確的程序。

俄羅斯現任總統普京已經擔任總統或總理超過20年，沒有面臨激烈的競爭，預計他將在2024年3月輕鬆贏得另一個6年任期。

克里姆林宮指出，民意調查顯示，普京的支持率約為80%，並表示大多數俄羅斯人支持莫斯科在烏克蘭的「特別軍事行動」。