勒索李善均另一女子身份曝光　韓國前奀星是欺詐慣犯涉挾肚勒索

憑《上流寄生族》與《我的大叔》等影視作品廣受影迷喜愛的韓國影帝李善均（이선균，Lee Sun-kyun）12月27日輕生後，韓媒12月29日報道他生前的受威脅勒索的內情，被指導致他受查的B小姐背景也被挖出來。



據韓媒《國民日報》29日稱，曾是演員B小姐透過二、三十歲上班族常用的「同好會」應用程式認識男生，進而與之交往並發生關係後，會以「我懷孕了，但墮胎需要錢」、「需要住院治療」為由向男方索錢。

B小姐2023年1月產子，不僅跟寶寶的生父親索要贍養費，還跟以前透過App認識並發生過關係的男士們索錢，對每一個人都說「你是（寶寶）生父，要給我贍養費，不然我就說出去」。她就這樣拿了好幾個月的錢。被騙的人約有5個人，每人少則付了數百萬韓圜，多則給了數千萬韓圜。

他們當中有一名人不信B小姐的話，進行親子鑑定，發現他與嬰兒其實沒血緣關係後，將她告上法庭，指她欺詐。報道指其他受害人也在計劃僱用律師控告B小姐。

被指有份勒索李善均的B小姐2023年12月28日到法院。（韓國《國民日報》網站）

如今這名女子又因涉嫌向李善均勒索5000萬韓圜（約30萬港元）而接受警方調查，她28日現身時還抱着被包得密密實實的幼嬰。

法院因她有可能逃跑或毀滅證據，已對她發出拘捕令並收押。

B小姐被指與涉嫌向李善均勒索3億韓圜（約181萬港元）的夜店女經理關係密切。

韓國網民指這是有份勒索李善均的B小姐。（網絡圖片）

儘管A小姐自稱不認遭B小姐，但韓國YouTube頻道Caracula's Crime lab指出B小姐是欺詐慣犯，在獄中認遭A小姐，出獄後與她成為鄰居，兩人住在同一棟大樓。她們互相知道對方家門密碼。

Caracula's Crime lab於30日稱挖出B小姐身份並公開她的3張正面照，指她1995年原州市在出生。有網民挖出她以往經歷，指出她曾演出2部電影，包括在2012年擔任一部電影的主角，以及在2015年出演一部電影的小角色。

Caracula's Crime lab發文稱這是有份勒索李善均的B小姐。（網絡圖片）

▼李善均12月27日被發現在首爾一公園輕生，消息震撼全韓：

▼12月29日，李善均的葬禮在首爾舉行：

▼12月23日，李善均抵達韓國仁川警察局，就被指涉嫌吸毒接受訊問的情形：