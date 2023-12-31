歐洲之星宣布31日恢復列車服務　氣象局警告天氣驟變

歐洲之星12月30日表示，受隧道水浸影響在30日服務暫停一天，料在31日全面恢復行駛，但表示31日早上會有限速措施，可能會導致延誤，預料車站將非常繁忙。



歐洲之星30日隧道出現水浸，導致列車服務暫停。當局表示相信是消防系統故障所致，經搶修後情況受控，並對停駛致歉。

歐洲之星宣布所有來往倫敦與巴黎、布魯塞爾及阿姆斯特丹的列車服務可在31日將恢復行駛，但由於屆時可能只有單條隧道通車，31日早上會有限速措施，可能導致延誤。同時預料早上車站會非常繁忙。

由於時值除夕前夕，車站迫滿返鄉渡新年的人。英國廣播公司（BBC）引述滯留旅客稱，列車職員被大量旅客查詢忙不過來，根本無法建議他們現時該怎樣做。另有旅客表示原計劃前往法國觀賞巴黎鐵塔在除夕夜點燈，現時旅遊計劃泡湯，對列車停駛大為失望。

另外，當局發了水浸發生時的情形，有大量的水從其中一條水管湧出，地上全是積水。

英國除夕夜迎惡劣天氣

氣象局發出了強風和暴雨，可能導致交通中斷的警告。當地黃色風暴警告自31日上午10時開始生效，持續到午夜左右。

警告涵蓋威爾士南部和西南部，以及英格蘭南部大部分地區。氣象局表示狂風驟雨可能導致道路、鐵路、航空和渡輪交通中斷。這意味着歐洲之星可能會在31日因天氣再度停駛，或在前往歐洲之星車站的其他交通中斷。當局呼籲乘客要留意交通安排。