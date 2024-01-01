日本石川縣發生7.6級強烈地震　5米海嘯來襲　當局發最高級警報

日本石川県能登地區發生7.6級強烈地震，震源深度10公里，屬淺層地震。當地閉路電視拍攝到強烈搖晃的一刻。



石川縣志賀町震感最大，震度達7級，石川縣輪島市、珠洲市等也有6級震度，富山縣多區有5級震度，東京都墨田區、江戶川區、京都府與大阪府多區也能感受到震感。

當局向日本海沿岸發出最高級紫色海嘯警報（大津波警報），能登地區沿岸將出現5米高海嘯；新潟県上中下越、佐渡、富山縣等地區亦會出現3米海嘯，呼籲沿岸地區居民即時前往高地避難。

中國地震颱網自動測定，在香港時間下午3時10分在日本本州西岸近海附近（北緯37.98度，東經136.72度）發生7.8級左右地震。自然資源部海嘯預警中心判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。

以下即時更新（香港時間）

16:03 石川縣再次發生餘震

16:00 山形縣，高度3米海嘯來襲

16:00 能登地區再次發生餘震

15:45 佐渡，富山縣高度3米海嘯來襲。富山已出現0.8米海嘯。

15:44 能登地區發生餘震

15:40 石川縣北部能登，預測高度5米海嘯經已來襲。海輪島港已出現1.2米高海嘯。