日本7.6地震破139年紀錄　日本專家：近10條斷層一起移動

日本石川縣能登地區1月1日下午發生的7.6級地震，除了引發1.2米高海嘯，亦導致有人傷亡與建築物損毀。日媒1日引述專家稱，從能登半島北側的珠洲市到輪島市，活動中的斷層不到10條，這次地震很有可能是全部斷層同時移動所致。



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《每日新聞》1月1日稱，自2020年12月以來，石川縣能登地區的地震活動不斷增加，並在2023年5月發生最大震度6級以上的地震。

日本7.6級地震：在2024年1月1日日本共同社發布的這張照片中，顯示日本石川縣輪島市在地震發生後有房屋倒塌。（Kyodo via REUTERS）

《每日新聞》1日引述兵庫縣立大學地球物理學教授後藤忠則稱，地震活動最初在珠洲市中心活躍，但此後逐漸向北移動，整個能登半島尖端都發生地震。

他推測說，這次地震似乎是「逆斷層」類型，是由能登半島北部海岸陸地和海洋邊界處的活斷層運動引起的。 他說「從能登半島北側的珠洲市到輪島市，活動斷層不到10條，有可能是同時移動的。移動的距離可能有數十公里以上。」對於與地震群的關係，他解釋「目前尚不清楚與這次地震的關係。」

後藤稱：「這次地震的震央位於輪島市和珠洲市的邊界附近，但餘震發生的範圍很廣。1995年阪神大地震中，震央位於明石海峽附近，但受災最嚴重的是神戶的長田區和中央區，（兩者）距離有點遠。這次的受災範圍也很廣，與阪神大地震和2016年熊本地震類似。」

日本7.6級地震：在2024年1月1日日本共同社發布的這張照片中，顯示日本石川縣輪島市在地震發生後有房屋起火。（Kyodo via REUTERS）

日本氣象廳1日舉行記者會，正式將這次地震命名為「令和6年能登半島地震」，指這是自1885年有記錄以來，能登地區最大的一次地震。

氣象廳稱，未來一到兩週內可能會頻繁發生餘震，呼籲民眾格外小心。