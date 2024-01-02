日本地震升至最少30死　珠洲停車場民眾砌大型「SOS」字｜最新

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強震，災區傷亡與損毀情況嚴重。日本氣象廳上午10時解除所有海嘯警報。以下是香港01彙整有關地震的最新消息：



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1503：地震死亡人數升至最少30人，據石川縣政府指，當中包括輪島市15人、珠洲市6人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市的1名七十多歲男性及志賀町的1名九十多歲男性。

珠洲停車場現大型「SOS」

1454：日本放送協會（NHK）用直升機拍攝的畫面顯示，在石川縣珠洲三崎町一個金澤大學設施的停車場，有民眾用物件在空地砌出大型的「SOS」字，向外發送求救訊號。

日本7.6級地震：2024年1月2日，NHK用直升機拍攝的畫面顯示在石川縣珠洲三崎町一個金澤大學設施的停車場，有民眾用物件在空地砌出大型的「SOS」字，向外發送求救訊號（影片截圖）

1427：日本石川縣1日1日下午發生規模7.6級強烈地震後，金澤車站在地震中出現水管爆裂、天花板漏水導致地板全盡的情況。還有乘客拍下月台、站內超市各樣設施劇烈搖晃、商品散落一地，而顧客則或跪或蹲，有人更疑似嚇到跪坐地，需由旁人安慰。

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1357：日本國土交通省稱，位於石川縣的能登機場除了跑道震裂，航廈大樓也有天花板剝落、玻璃碎裂問題，且與機場相連的道路受損，汽車無法通過，在機場的人與附近居民處於孤立狀態，估計約有500人。日媒指，旅客1日晚要在機場停車場的觀光巴士內取暖。

多間醫院斷水斷電

1319：日本石川縣政府2日上午在縣廳召開第3次的災害對策本部會議，稱單是輪島市河井町的大規模火災焚毀200棟房屋，死傷未明。能登半島則有10間醫院斷水斷電，而且因為道路坍方，幾乎成為「孤島」。

1310：日媒1日稱，事發時災區有行人路的地磚劇烈起伏，如「大地在呼吸」，有高速公路的路面像豆腐般裂開，能登機場跑道也出現裂縫：

1300：愈來愈多地震發生時的影片及照片流出，金澤車站在地震中出現水管爆裂、天花板漏水導致地板全盡的情況。還有乘客拍下月台、站內超市各樣設施劇烈搖晃、商品散落一地，而顧客則或跪或蹲，有人更疑似嚇到跪坐地，需由旁人安慰。

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1242：NHK引述當地部門消息：石川地震導致至少30人死亡。日媒稱，輪島市和珠洲市共有17人出現心肺功能停止。

0930：日本北陸放送報道，石川縣能登地區2日上午10時17分再發生地震，震央位於石川縣能登地區，震源深度約10公里，震度估計為5.6級。

中新社引述日本共同社報道，當地時間1日下午，石川縣能登地區發生震度7（日本標準）的地震，震源在該縣能登地區，震源深度極淺。

統計顯示，當地時間1日16時06分至17時22分期間，石川縣能登地區附近發生至少15次地震，地震震級均在4級以上，其中至少7次在5級以上。

同時，日本氣象廳向該縣能登地區一度發布了大海嘯警報。富山和新潟兩縣觀測到海嘯。北海道到九州大範圍地區則感受到搖晃。

在1日的記者會上，日本氣象廳也宣布，將當天發生在石川縣能登地區的大地震命名為2024年「能登半島地震」。該機構提醒稱，「震感強烈的地區今後一週左右、特別是今後兩三天，應當警戒發生最大震度7左右的地震」。

日本共同社指出，上一次觀測到震度7的地震是2018年的北海道地震。而發布大海嘯警報是2011年3月的東日本大地震後首次。