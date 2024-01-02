日本地震增至13死：早上再震5.6級　所有海嘯警報解除｜最新

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強震，根據石川縣輪島市消息，截至2日上午9時，該市已確認因地震死亡8人，石川縣累計增至13人死亡。日本氣象廳上午10時解除所有海嘯警報。



日本北陸放送報道，石川縣能登地區2日上午10時17分再發生地震，震央位於石川縣能登地區，震源深度約10公里，震度估計為5.6級。

中新社引述日本共同社報道，當地時間1日下午，石川縣能登地區發生震度7（日本標準）的地震，震源在該縣能登地區，震源深度極淺。

統計顯示，當地時間1日16時06分至17時22分期間，石川縣能登地區附近發生至少15次地震，地震震級均在4級以上，其中至少7次在5級以上。

同時，日本氣象廳向該縣能登地區一度發布了大海嘯警報。富山和新潟兩縣觀測到海嘯。北海道到九州大範圍地區則感受到搖晃。

在1日的記者會上，日本氣象廳也宣布，將當天發生在石川縣能登地區的大地震命名為2024年「能登半島地震」。該機構提醒稱，「震感強烈的地區今後一週左右、特別是今後兩三天，應當警戒發生最大震度7左右的地震」。

日本共同社指出，上一次觀測到震度7的地震是2018年的北海道地震。而發布大海嘯警報是2011年3月的東日本大地震後首次。