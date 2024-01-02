日本地震｜NHK：至少30死　能登半島10醫院斷水斷電變孤島｜最新

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強震，災區傷亡與損毀情況嚴重。日本氣象廳上午10時解除所有海嘯警報。以下是香港01彙整有關地震的最新消息：



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1319：日本石川縣政府2日上午在縣廳召開第3次的災害對策本部會議，稱單是輪島市河井町的大規模火災焚毀200棟房屋，死傷未明。能登半島則有10間醫院斷水斷電，而且因為道路坍方，幾乎成為「孤島」。

1310：日媒1日稱，事發時災區有行人路的地磚劇烈起伏，如「大地在呼吸」，有高速公路的路面像豆腐般裂開，能登機場跑道也出現裂縫：

1300：愈來愈多地震發生時的影片及照片流出，金澤車站在地震中出現水管爆裂、天花板漏水導致地板全盡的情況。還有乘客拍下月台、站內超市各樣設施劇烈搖晃、商品散落一地，而顧客則或跪或蹲，有人更疑似嚇到跪坐地，需由旁人安慰。

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1242：NHK引述當地部門消息：石川地震導致至少30人死亡。日媒稱，輪島市和珠洲市共有17人出現心肺功能停止。

0930：日本北陸放送報道，石川縣能登地區2日上午10時17分再發生地震，震央位於石川縣能登地區，震源深度約10公里，震度估計為5.6級。

中新社引述日本共同社報道，當地時間1日下午，石川縣能登地區發生震度7（日本標準）的地震，震源在該縣能登地區，震源深度極淺。

統計顯示，當地時間1日16時06分至17時22分期間，石川縣能登地區附近發生至少15次地震，地震震級均在4級以上，其中至少7次在5級以上。

同時，日本氣象廳向該縣能登地區一度發布了大海嘯警報。富山和新潟兩縣觀測到海嘯。北海道到九州大範圍地區則感受到搖晃。

在1日的記者會上，日本氣象廳也宣布，將當天發生在石川縣能登地區的大地震命名為2024年「能登半島地震」。該機構提醒稱，「震感強烈的地區今後一週左右、特別是今後兩三天，應當警戒發生最大震度7左右的地震」。

日本共同社指出，上一次觀測到震度7的地震是2018年的北海道地震。而發布大海嘯警報是2011年3月的東日本大地震後首次。