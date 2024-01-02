韓國共同民主黨魁李在明釜山遇襲　頸部左側被刺流血倒地

撰文：洪怡霖
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韓國最大在野黨黨魁李在明1月2日在釜山出席活動中遇襲。

韓聯社報道，2日上午，李在明在參觀釜山加德島新機場現場後接受記者提問，期間遭不明身份男子襲擊，頸部左側遭到襲擊，流血倒地。

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