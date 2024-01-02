李在明遇襲頸靜脈或受損動手術　警：67歲漢施襲網上買18cm刀

韓國最大在野黨黨魁李在明自上屆大選敗給國民力量黨的現任總統尹錫悅後，過去一年的經歷可謂波折重重，不但因涉貪而惹上官非，又曾因絕食抗議而體弱送院。他1月1日才在X（前稱Twitter）表示，雖然這是一個艱難困苦的世界，但讓我們繼續前進，2日就在釜山遇襲。他乘搭直升機被移送至首爾大學醫院接受縫合手術。



警方指，施襲男子為67歲，使用網購而來的18厘米長刀刺向李在明。

李在明1日在X（前稱Twitter）說：「這是一個艱難困苦的世界，但讓我們繼續前進」。

根據包括韓聯社在內韓媒報道，2日上午，李在明在參觀釜山加德島新機場現場後接受記者提問，期間遭不明身份男子襲擊，頸部左側遭到襲擊，流血倒地，警方表示，李在明頸部有1厘米傷口，推斷為輕傷，沒有生命危險。

共同民主黨稱，李在明或頸靜脈受損，已乘搭直升機被移送至首爾大學醫院，計劃接受手術。

在2022年大選中，國民力量候選人尹錫悅以48.56%的得票率勝出，僅高李在明0.73%。

2023年2月，檢方提出以涉嫌貪污、受賄、瀆職罪逮捕李在明，經國會表決後未獲通過。

檢方9月18日第2次提請逮捕他，以包括涉嫌瀆職的罪名向法院提請批准拘捕李在明，總統尹錫悅19日批准法院針對李在明提出的拘留同意請求書，李在明拘留同意案21日以149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效的結果在國會全會上獲得通過。

李在明8月31日起開始無限期絕食，以抗議尹錫悅政府的「破壞民主」等行為。他要求政府明確反對日本核污染水排海，以及就破壞民生的問題向民眾道歉。他9月18日因體弱緊急送院。他最終在第24天停止絕食。