羽田機場客機與海保廳航機相撞起火　海保廳飛機5人失蹤｜最新

日本傳媒1月2日報道，日本東京羽田機場跑道有一架日本航空客機JL516起火。日本放送協會（NHK）之後指，事件可能是與海上保安廳航機相撞有關，日本航空稱，367名乘客與12名機組成員全部逃出。本文會持續更新相關消息。



1802：NHK報道，海上保安廳的定翼機載有6人，1人逃出，5人失蹤。

1755：日本航空稱，367名乘客與12名機組成員全部逃出。

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1744：起火的飛機是日本航空公司的空中巴士A350客機，1月2日從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場。

據政府官員稱，日本海岸警衛隊的飛機似乎有六人，飛機是JA772A。

↓ 影片顯示民眾在飛機跑道上逃走 ↓

據海上保安廳第三司令部稱，準備降落的日航飛機很可能與起飛前在跑道上行駛的日本海上保安廳固定翼飛機相撞。

1735：羽田機場表示目前關閉所有跑道。

日媒TBS報道，事發於下午5時47分左右，一架日本航空客機在即將降落羽田機場時起火，並看到似乎是乘客的人從飛機逃出。

客機載有367名乘客。

日本放送協會（NHK）報道，一架日本航空客機起火。現場冒出黑煙，影片顯示消防隊員正在救火，多輛消防車出現在現場。