李在明遇刺後送院　血管重建手術結束留院ICU

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明1月2日在釜山出席活動時遇刺，一名男子用刀刺傷他頸部。李在明經現場急救後轉至首爾大學醫院，繼而接受血管重建手術。他現於深切治療部留醫。



他被刺中後即場接受急救止血，20多分鐘後被運上救護車，送至釜山大學醫院。他在神志清醒的狀態下接受檢測和搶救。

李在明頸部有約1厘米的裂傷，所幸無生命危險。經過緊急搶救後，他下午1時許乘坐直升機轉至首爾大學醫院接受進一步治療。

共同民主黨相關人士2日下午稱，李在明的頸靜脈可能受到損傷，並擔心可能引發大量出血或進一步出血。

民主黨首席發言人權七勝在首爾大學醫院會見記者時說，李在明轉院後下午3時45分起接受約2小時的手術，之後轉入深切治療部。

醫務人員稱，李在明頸內靜脈受到損傷，因此對其進行包括消除血栓在內的血管重建術。

韓國大檢察廳宣布，釜山地方檢察廳會成立特別偵查組，以調查此案。

李在明2日上午在參觀釜山加德島新機場後接受記者提問，期間遭一名男子襲擊，李在明頸部左側受傷，流血倒地。

他受訪期間，一個頭戴紙製藍色皇冠的男子突然走到記者所在位置靠近他，向他遞紙筆請求簽名，然後突然舉起長刀衝向他。