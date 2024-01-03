伊朗紀念蘇萊曼尼逝世4週年活動遇連環爆炸73死170傷　官員：恐襲

伊朗克爾曼市（Kerman）公墓1月3日舉行活動，紀念遭美軍刺殺的革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）逝世4週年。伊朗國家電視台報道，公墓在活動期間發生兩次爆炸。路透社引述當地國營傳媒指，至少73人死亡，170人受傷。



路透社3日引述半官方媒體Nournews稱，事件是由通往公墓路上的數個煤氣罐爆炸所致，有關部門正監視情況。SNN通訊社指，當時有數百人聚集公墓，紀念蘇萊曼尼逝世。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，首次爆炸發生地點距離蘇萊曼尼墳墓700米，第二次爆炸則在1公里外發生。

社交網站流傳多段影片，顯示現場血跡斑斑，多人滿身血跡躺在地上，也有民眾蹲在地上哭泣。

伊媒：遠距離引爆炸彈

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，施襲者把2枚爆炸裝置裝在手提箱裏，然後用遙控器遠距離引爆。

克爾曼紅新月會負責人法拉赫（Reza Fallah）指，該組織正現場疏散傷者，但道路遭「一波接一波」的人群堵塞。

報道引述克爾曼省官員斥，今次爆炸為恐怖襲擊造成。

克爾曼市公墓一帶現場情形：