伊朗爆炸案｜多國齊聲譴責　美國：不相信是以色列所為

伊朗克爾曼市（Kerman）1月3日發生連環爆炸案，包括沙特阿拉伯和卡塔爾在內的伊斯蘭世界國家，以及俄羅斯、歐盟和聯合國紛紛表示譴責。



沙特阿拉伯和卡塔爾外交部向伊朗表示誠摯的哀悼、同情和聲援，希望傷者早日康復，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則表示，這種殘忍行為令人震驚。

歐盟同樣發表聲明，譴責爆炸事件，表示肇事者必須承擔責任。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在與伊朗外長的通話中強烈譴責了這一恐怖主義行為，並向遇難者家屬以及伊朗政府和人民表示哀悼。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）亦表示，他就這一「令人髮指的恐怖襲擊」向「友好和兄弟」的伊朗人民表示哀悼，並祝願受傷的人早日康復。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）發言人稱，古特雷斯強烈譴責爆炸事件。

伊朗克爾曼市（Kerman）公墓1月3日舉行活動，紀念遭美軍刺殺的革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）逝世4周年，但活動期間發生兩次爆炸，造成至少95人死亡。

美國3日拒絕任何暗示美國或以色列與伊朗發生致命爆炸事件有關的說法。美國務院發言人米勒（Matthew Miller）稱：「美國沒有以任何方式參與，任何（與此）相反的暗示都是荒謬的，我們（也）沒有理由相信以色列參與這次爆炸」。