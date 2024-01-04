日本7.6級地震　石川縣發布失蹤人士名單　增至179人

撰文：成依華
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日本石川縣1月1日發生7.6級大地震，石川縣政府1月4日發布新的失蹤人士名單，人數增至179人。

這次大地震已造成至少84人死亡。據石川縣4日較早前指，失蹤人數為51人。

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