美國艾奧瓦州高中槍擊案至少3傷　槍手死亡

美國艾奧瓦州（Iowa）佩里市（Perry）一所高中1月4日發生槍擊案，至少造成一死三傷， 消息指槍手已經自殺身亡，有可能是一名學生。警方稱已確認槍手身份，但尚未公布。有教師表示，案發時聽到大約六、七下槍響。



+ 2

警方表示，於早上7時30分接獲佩里高中（Perry High School） 的人員報案，警員於7分鐘後到達現場，大量警車及救護車也隨即抵達。據指出，佩里市約有7900名人口，距離首府得梅因（Des Moines）約64公里，1月4日是假期後首日開學。

美媒指自殺槍手或是學生

警方公布，三名受傷者包括兩名學生和一名校方人員，已經全部送院。不過，警方未公布各人傷勢。根據美國全國廣播公司（NBC）報道，槍手據指是自殺身亡，可能是一名學生。警方指出，因出事時尚未上課，校內師生較少，減低了傷亡人數。

有學生表示，當時尚未上課，他在走廊上突然聽到槍聲，隨即衝進教室躲避，「這是我一生中最害怕的一次。」此外，有家長接到子女的短信，得知發生槍擊後即時趕到學校，憂心忡忡。

白宮官員表示，總統拜登（Joe Biden）正在關注事件的最新進展，白宮人員亦已與州長辦公室保持聯繫。

2024年1月4日，美國艾奧瓦州（Iowa）佩里市（Perry）一所高中發生槍擊案，共和黨總統初選候選人候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）會見當地社區人士。（Reuters）

艾奧瓦州將於11 天後舉行共和黨總統提名預選，候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）原定4日在佩里舉行集會，槍擊案後改為祈禱活動。

當地反槍枝暴力組織發聲明，呼籲全國在新一年決心擺脫槍枝暴力，讓孩子毋須在教室裡擔心生命安全。