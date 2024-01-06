日本地震增至110死576傷　記者：不要再向災區送紙鶴了

日本石川縣1月1日能登地區發生7.6級地震，至1月6日已有110人死亡，最少516人受傷、211人失蹤，救援隊繼續工作。有當地記者發文投訴，指向災區寄送的千羽鶴和舊衣服形同「垃圾」，籲人們直接捐款，或購買當地特產以仍支持。



千羽鶴由一千隻紙鶴串成。日本傳說只要摺出一千隻紙鶴，即可獲得一個願望，因此贈送千羽鶴有祝福之意。然而，日本資深記者那須優子5日在社交媒體X發文指，災民根本不想收到千羽鶴，認為它們擾民，呼籲停止寄送。

那須優子稱，「千羽鶴和發霉衣服」對災區而言都是「垃圾」。她反對有人指「老人和小孩只能摺紙鶴」、無法提供其他幫助，而認為他們可以從養老金、兒童津貼等抽出金錢，直接捐予災區。

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她對有意向災區寄送千羽鶴的人們表示，如果有錢購買價值1,000日圓（約54港元）的摺紙，倒不如用來購買加賀棒茶、北信越米等地方特產，支持當地經濟，否則只是「自我滿足」。

自民黨眾議員杉田水脈亦在X分享西宮市議員今村岳司的博客文章，呼籲人們不要寄送任何未被要求的物資。文章指，人們不知缺什麼就寄送物品，和千羽鶴一樣都是垃圾；將泡麵寄到缺水、缺煤氣的地方毫無意義，只有現場專業人士才會知道現場需要什麼。

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