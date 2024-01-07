阿拉斯加航空班機「甩窗」　 FAA下令停飛部分波音737 Max 9

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9航班在俄勒岡州波特蘭（Portland）飛行途中發生窗戶飛脫的罕見意外後，聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）1月6日下令美國境內部分同款客機暫時停飛，以作緊急檢查。



路透社報道，FAA局長惠特克（Mike Whitaker）表示，當局要求部分由美國的航空公司擁有或在美國境內的波音737 Max 9客機即時停飛並檢查，估計有約171架飛機受影響。

當局同時指FAA正協助國家運輸安全委員會（NTSB）調查阿拉斯加航空的事件，強調會以安全作為決定的考慮。

阿拉斯加航空稱，該公司停飛737 Max 9客機後，已經檢查超過四分一飛機，目前未有任何令人憂慮的發現。公司行政總裁米尼庫奇（Ben Minicucci）指，或需時數天完成全面維護及安全檢查，之後才恢復飛行。

美國CNBC頻道同日較早時引述消息人士指，聯合航空或最快在當天宣布停飛旗下的近80架737 Max 9客機。

另外印度的航空公司雖然沒有引入737 Max 9客機，不過當地民航總局（Directorate General of Civil Aviation，DGCA）下令即時檢查所有正運作737 Max 8的緊急出口。