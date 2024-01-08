真主黨指揮官被殺　以巴戰爭蔓延風險增　布林肯訪中東遭警告

以色列在打擊哈馬斯方面雖有調整戰術迹象，但它與區內挺巴勢力衝突正在劇化。以色列擊殺黎巴嫩真主黨指揮官塔維爾（Wissam al-Tawil）8日被殺。事發之際，正值美國務卿布林肯（Antony Blinken）的中東之行來到第二天。



面對這場外溢風險加大的以巴戰爭，他在此行試圖緩和緊張局勢。

以巴衝突：圖為2024年1月7日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問卡塔爾多哈，將前往與該國首相兼外交部長阿勒薩尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。（REUTERS via Pool）

他8日在阿布扎比與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面時，兩人討論防止爭擴大的努力，並解決加沙的人道主義需求議題。布林肯強調，美國將繼續致力於建立一個獨立的巴勒斯坦國。

布林肯7日訪問約旦時，與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）會面。阿卜杜拉二世警告美國不要在以色列對加沙的戰爭中「共謀」。國王稱「在我們努力實現和平之前，每個人都必須承認加沙所發生的暴行」。他在社交媒體X的後續帖文中補充道，「屈服於現實就達到了共謀的地步。」

阿卜杜拉二世在會面中促美國推動加沙停火，以及應結束巴人的人道主義危機。

以巴衝突：圖為2024年1月7日，在約旦國旗前方就座的約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，左五）與約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein，左六）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，左四）會面。（Royal Hashemite Court/Handout via Reuters）

布林肯1月7日展開5天中東之行，他7日在卡塔爾首都多哈出席記者會時警告，以巴新一輪衝突很容易擴散，如沒有協調一致的和平努力，加沙地帶衝突可能會蔓延到整個中東地區。

布林肯此前與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面時重申，美國反對強迫巴勒斯坦平民離開加沙，又指將再次敦促以色列減少傷害加沙平民。